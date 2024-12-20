Понад 50 "прильотів": Рильськ на Курщині зазнав потужної атаки (фото, відео)

У РФ традиційно звинуватили в обстрілах ЗСУ. В пабліках стверджують про начебто застосування ракет ATACMS.

Росіяни заявили про масований ракетний удар по місту Рильськ Курської області 20 грудня. Є пошкодження, пожежі та постраждалі.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та в. о. губернатора Курщини Олександр Хінштейн.

За повідомленнями місцевих пабліків, у Рильську нарахували понад 50 "прильотів". Зокрема, під удари потрапили Будинок культури, автостанція, пожежна частина, педагогічне училище, школи та кілька приватних будинків.

Про ракетний удар повідомив також в. о. губернатора Курської області, звинувативши в ньому ЗСУ.

"На місце обстрілу ЗСУ до Рильська направлено представників адміністрації. Працюють спецслужби", – заявив Хінштейн у Мережі.

Він також сказав, що перебуває у Москві на засіданні Держради і після його завершення пообіцяв поїхати до Рильська.

Щодо постраждалих, то, за неофіційними даними, їхня кількість може становити 26 людей. Повідомляється про щонайменше двох загиблих.

Російські телеграм-канали поширюють чутки, що могли бути застосовані ракети ATACMS з касетною бойовою частиною.

На фото й відео з Мережі можна побачити руйнування у Рильську — пошкоджені будинки та авто, пожежі.

Обстріл Рильська 20 грудня / Фото: російські телеграм-канали

Обстріл Рильська 20 грудня / Фото: російські телеграм-канали

Місто Рильськ на Курщині зазнало ракетної атаки

До слова, російська армія у ніч проти 20 грудня та вранці атакувала Україну двома ракетами, 65 дронами "Шахед" та безпілотниками інших типів. Є загиблі, поранені і пошкодження.

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