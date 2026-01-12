Іран / © Associated Press

Під час протестів, які охопили Іран і тривають уже другий тиждень, загинули понад 500 людей, ще більш як 10 тисяч осіб опинилися під вартою.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані правозахисників.

За інформацією організації Human Rights Activists News Agency (HRANA), що базується у США та працює з мережею активістів в Ірані й за його межами, підтверджена загибель щонайменше 490 учасників протестів та 48 представників силових структур.

Крім того, за два тижні заворушень правоохоронні органи затримали понад 10 600 людей.

Зазначається, що іранська влада досі не оприлюднила офіційних даних щодо кількості загиблих і затриманих під час протестів.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Ірану у здобутті свободи.

