Біженці / © ТСН

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Станом на кінець квітня 2026 року за межами України, без урахування Росії, перебувало 5,762 млн українських біженців. Більшість із них проживає в європейських країнах, а найбільше українців прийняли Німеччина та Польща.

Про це йдеться у травневому випуску моніторингу основних подій в економіці, який оприлюднило Міністерство економіки та довкілля України з посиланням на дані Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Згідно зі звітом, 5,213 млн українців перебувають у країнах Європи, ще 549 тис. осіб — за її межами.

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У міністерстві зазначають, що 2026 року міграційні процеси поступово стабілізуються, хоча кількість людей, які залишаються за кордоном через війну, залишається значною.

Які країни прийняли найбільше українців

Найбільше українських біженців наразі перебуває у:

Німеччині — 1,28 млн осіб

Польщі — 987 тис.

Чехії — 384,7 тис.

Іспанії — 263,8 тис.

Великій Британії — 263,8 тис.

Румунії — 208,3 тис.

За оцінками Мінекономіки, розрахованими на основі інформації ООН, від’ємне міграційне сальдо за період від 19 лютого до 30 квітня 2026 року становило близько 162 тис. осіб. У відомстві пояснюють, що на цей показник, зокрема, вплинула актуалізація державних реєстрів мігрантів.

Опитування УВКБ ООН також показало, що половина українців (50%) виїхала за кордон у лютому-квітні 2022-го, коли розпочалося повномасштабне вторгнення.

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З яких українських міст поїхало найбільше біженців

Найчастіше залишали свої домівки жителі таких областей:

Харківська

Дніпропетровська

Херсонська

Донецька

Київ

Дослідження також свідчить, що серед українців за кордоном 46% мають роботу, водночас до виїзду були працевлаштовані 51%. Водночас 17% респондентів повідомили, що є безробітними, водночас до початку вимушеної міграції цей показник становив 5%.

Зазначимо, в Мінекономіки повідомили, що в Україні в січні-травні 2026-го кількість зареєстрованих безробітних скоротилася на 7,8 тис. осіб порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це пояснюють міграцією населення та мобілізацією до лав Збройних сил України, що триває, адже такі громадяни знімаються з обліку.

Водночас кількість безробітних, яким вдалося працевлаштуватися, за цей період збільшилася на 26,8 тис. осіб.

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У відомстві також зауважили, що зменшення кількості застрахованих працівників у квітні не свідчить про скорочення зайнятості. Воно пов’язане зі зміною порядку подання звітності для фізичних осіб-підприємців і самозайнятих осіб, через що статистика Пенсійного фонду за цей місяць неповна.

Нагадаємо, якщо українці втрачають тимчасовий захист, це зовсім не означає, що їм доведеться негайно повертатися додому. Про це раніше заявляли на тлі інформації про можливе скасування цього статусу в ЄС.

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