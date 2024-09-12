Понад 6 мільйонів біженців: у яких країнах Європи найбільше українців

Після повномасштабного вторгнення РФ найбільше українців знайшли собі притулок у Німеччині.

Станом на кінець липня 2024 року в Європі було зареєстровано понад 6 млн українських біженців. Війна спричинила найбільшу кризу переміщення населення з часів Другої світової війни, коли майже третина населення була змушена покинути свої домівки.

Про це повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.

Після повномасштабного вторгнення РФ найбільше українців знайшли собі притулок у Німеччині. Тут їх налічують понад 1 млн. Загалом у країнах Західної Європи перебуває близько 2,5 млн українських біженців, усі решта — у сусідніх країнах Східної Європи.

Перша десятка країн Європи, які приймають найбільше українських біженців виглядає так:

Німеччина — 1,2 млн;

млн; Польща — 957,5 тисячі;

тисячі; Чехія — 370,9 тисячі;

тисячі; Велика Британія — 246, 9 тисячі;

тисячі; Іспанія — 211,3 тисячі;

тисячі; Італія — 172 тисячі;

тисячі; Румунія — 162,2 тисячі;

тисячі; Молдова — 125,9 тисячі;

тисячі; Словаччина — 125,5 тисячі;

тисячі; Нідерланди – 117,8 тисячі.

Найменша кількість українських біженців перебуває у Франції (66 560 осіб), Фінляндії (64 415) та Португалії (63 035).

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Ще 571 тисяча українців перебувають за межами Європи, тож загальна чисельність біженців з України в усьому світі досягла 6,74 мільйона осіб.

Крім того, за даними ООН, 3,7 мільйона осіб є внутрішньо переміщеними особами в межах України.

За даними опитування УВКБ ООН, проведеного серед 9 900 домогосподарств у січні та лютому 2024 року як в Україні, так і за її межами, 65% біженців та 72% внутрішньо переміщених осіб виявили бажання колись повернутися додому. Однак цей відсоток зменшився через невизначеність навколо конфлікту.

Переміщені особи назвали небезпеку в Україні основним фактором, що перешкоджає їхньому поверненню, тоді як інші проблеми включали відсутність економічних можливостей і житла.

Нагадаємо, за перше півріччя 2024 року з України виїхало 400 тисяч українців, такі цифри оприлюднив у своєму звіті Національний банк України з посиланням на дані ООН. Така кількість, за словами фахівців, має тривожну тенденцію.

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