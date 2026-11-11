Понад 6000 шкіл отримали повідомлення про мінування: дітей терміново евакуювали

Поліція Італії / Фото ілюстративне / © pixabay.com

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В Італії 11 листопада евакуювали школи після того, як близько 6300 навчальних закладів отримали повідомлення з погрозами вибухів. Інцидент став черговим випадком серії погроз і кібератак, які останнім часом фіксують у різних країнах Європи.

Про це повідомляє Reuters.

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Схожі електронні листи з погрозами отримали навчальні заклади Шотландії, Північної Ірландії та Республіки Ірландія. Водночас там повідомлення визнали фейковими, тому навчальний процес не переривали.

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«Діти почали плакати»: тисячі шкіл отримали листи з погрозами вибухів

В Італії школи оперативно закрили, через що багатьом батькам довелося терміново забирати дітей. Зокрема, в Римі евакуювали учнів початкової школи A.B. Cairoli та інших навчальних закладів.

«Моя донька Дафне почала плакати, бо діти не розуміли, що відбувається. Коли я її забрала, вона все ще була налякана», — розповіла мама учениці середньої школи Мацціні в Римі.

За її словами, такі повідомлення лише порушують навчання і звичний розпорядок дня, адже очевидно, що йдеться про неправдиві погрози.

Що було в листі про мінування

У копії електронного листа, яку бачили журналісти Reuters, також містилася погроза на адресу прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні. Вона заявила, що повідомлення про мінування не становлять небезпеки, а правоохоронці та інші державні органи стежать за ситуацією.

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«Усі учні перебувають у безпечному місці під наглядом педагогічного персоналу», — повідомили батькам в одній із римських шкіл через месенджер.

За даними Reuters, листи з погрозами в Італії були підписані ім’ям «Михайло Андропов, лідер Вілаяту Мізогіністану». Той самий автор нібито взяв на себе відповідальність за повідомлення про мінування, які в п’ятницю отримали редакції ЗМІ в Ірландії та Болгарії.

Одне із джерел у сфері національної безпеки розповіло Reuters, що адреси електронної пошти шкіл загальнодоступні, тому розіслати такі повідомлення було нескладно.

Росію та Іран підозрюють у дестабілізації ситуації в Європі

Останні інциденти відбуваються на тлі серії погроз і кібератак проти європейських об’єктів. Раніше повідомлялося про атаки на супермаркети, банки крові, системи управління повітряним рухом і телерадіокомпанії.

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Деякі європейські посадовці підозрюють, що за кампанією з дестабілізації повсякденного життя у країнах, які підтримують Україну, може стояти Росія. Москва заперечує причетність до таких дій і звинувачує Захід у поширенні наклепів.

Ще одним можливим організатором кібератак називають Іран. У вівторок Франція викликала іранського посла після звинувачень Тегерана в кібератаці, яка минулого тижня вивела з ладу холодильники в сотнях супермаркетів. Іран відкинув ці звинувачення, назвавши їх безпідставними та ворожими.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що погрози 11 листопада є частиною стратегії, спрямованої на поширення страху та тривоги.

Водночас він зауважив, що за подібними інцидентами необов’язково стоять іноземні держави чи ворожі організації. Іноді їх можуть організовувати люди, які прагнуть привернути до себе увагу або просто хочуть посіяти паніку.

Керівник Італійської асоціації директорів шкіл Антонелло Джаннеллі наголосив, що такі повідомлення негативно впливають на учнів, батьків і працівників навчальних закладів.

За його словами, навіть якщо погрози, очевидно, фейкові, не можна недооцінювати наслідки таких інцидентів, адже вони викликають тривогу в цілих шкільних спільнотах і порушують нормальний освітній процес.

Нагадаємо, раніше начальник штабу оборони Великої Британії, головний маршал авіації сер Річард Найтон заявив, що загроза з боку РФ для Великої Британії та її союзників залишається надзвичайно серйозною, а Європа вступає в період підвищеної небезпеки.

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