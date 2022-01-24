Понад 65 тисяч випадків COVID-19 за добу: Росія продовжує встановлювати антирекорди

Понад 65 тисяч випадків COVID-19 за добу: Росія продовжує встановлювати антирекорди

За минулу добу від вірусу померло 655 людей.

Станом на 24 січня в Росії зареєстрували понад 65 тисяч інфікованих. Напередодні в країні було виявлено 63 205 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє оперативний штаб з боротьби із COVID-19.

За минулу добу від вірусу померло 655 людей. А днем раніше - 679 (всього від початку пандемії — 326 112 осіб).

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Загальна кількість хворих досягла 11 173 300 осіб.

Одужали 10 045 336 особи, у тому числі 21 714 пацієнтів виписано з лікарень за останні 24 години.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Росія посіла друге місце в світі за кількістю померлих від коронавірусу. На першому місці - США, на третьому - Бразилія.

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