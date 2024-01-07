Понад 750 пташенят: біолог показав дитинчат пінгвінів в Антарктиці (зворушливі фото)

Українські полярники розповіли про справи у пінгвінів біля “Вернадського”.

Поблизу станції "Академік Вернадський" очікується справжнй бебі-бум. На острові Галіндез, що розташований в Антарктиці та входить в групу Аргентинських островів Архіпелагу Вільгельма, нарахували понад 750 пташенят субантарктичних пінгвінів.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко з'ясував, що понад 750 пташенят субантарктичних пінгвінів - це майже 16% від загальної кількості відкладених яєць.

Пінгвіни біля “Вернадського” Фото: Вадим Ткаченко

Справжній бебі-бум, за розрахунком вченого, почнеться від середині січня 2024-го, коли кількість малят має різко зрости.

Пінгвіни біля “Вернадського” Фото: Вадим Ткаченко

"Серед пінгвінят є зовсім крихітки, а є такі, що добряче підросли й наздоганяють за розмірами батьків.

Зокрема, дорослих пташенят на острові 6 – це ті, що вилупилися з перших яєць, відкладених на початку листопада", - каже Вадим Ткаченко.

Пінгвіни біля “Вернадського” Фото: Вадим Ткаченко

Він передбачає, що зовсім скоро вони перейдуть до “ясел”.

Пінгвіни біля “Вернадського” Фото: Вадим Ткаченко

Інші ж дитинчата ще кілька тижнів точно лишатимуться в гніздах під постійною опікою когось із батьків.

Нагадаємо, раніше українські полярники зі станції "Академік Вернадський" оприлюднили фото того, як пінгвіни влаштували "гойдалку" на невеликій крижині.

Під час морського виїзду нашим полярникам вдалося зафільмувати цікавий момент: як група пінгвінів гойдалася на невеликому айсбергу.

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