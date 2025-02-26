Понад 8 мільйонів будинків залишилися без світла: відключення вплинули на світові ринки металів

У вівторок, 26 лютого, відключення електроенергії охопило Чилі, зокрема столицю Сантьяго та призвело до зупинки роботи ключових мідних шахт на півночі країни, що негативно вплинуло на світові металеві ринки.

Про це повідомило агентство Reuters.

Знеструмлення сталося через збій лінії електропередач, а уряд оголосив надзвичайний стан і комендантську годину в низці регіонів. Темрява охопила місто, вуличні ліхтарі погасли, а сирени екстрених служб лунали по всьому Сантьяго. Метро було зупинене, і пасажирів евакуювали з застряглих поїздів.

Міністерство внутрішніх справ Чилі оголосило про розгортання збройних сил по всій країні для підтримки порядку після масштабного збою в електропостачанні. Станом на 22:00 було відновлено близько чверті електричної мережі, і президент Національного координатора електроенергетики Чилі, Хуан Карлос Ольмедо, повідомив, що повне відновлення електропостачання очікується до ранку.

Президент Чилі Габріель Борік заявив, що 8 мільйонів будинків постраждали від відключень, але електроенергію вдалося повернути до половини з них. Він пообіцяв притягнути до відповідальності компанії, які стали причиною відключення.

За інформацією Reuters, найбільша у світі мідна шахта також була знеструмлена, а державна компанія Codelco повідомила, що всі її шахти постраждали. Також постраждали Chuquicamata, Andina, Salvador та El Teniente. Деякі підприємства перейшли на резервне живлення. Влада досі з'ясовує причини відключення.

Нагадаємо, компанія Bybit втратила $1,5 млрд через хакерів.

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