Понад 80 українських дітей з інвалідністю перевезли поїздом із Дніпра до Польщі

Понад 80 українських дітей з інвалідністю перевезли поїздом із Дніпра до Польщі

Діти прибули до прикордонного міста Перемишль, Польща, після того, як у вівторок були переведені з центральної Дніпропетровської області.

Понад 80 українських дітей з інвалідністю перевезли поїздом із Дніпра до Польщі, пише CNN.

Загалом понад 100 людей прибули до Перемишля у вівторок увечері на потязі, повідомив CNN у середу речник місцевого Підкарпатського воєводського краю.

Спочатку їх транспортували до Перемишля, а потім до міста Стальова Воля, де деякі з дітей отримали медичну допомогу.

Команда CNN, яка знаходилась на місці, стала свідком того, що на залізничному вокзалі на початку дня натовп швидкої допомоги та натовп медиків чекали дітей.

Надалі дітей планують перевезти до Німеччини.

Додамо, що 30 березня, в Україні погоджено три гуманітарні коридори.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.