Понад 80% від їхньої бойової потужності: у Міноборони США оцінили наявну в росіян зброю

Ворог запустив понад 1540 ракет по Україні.

Росія має ще «трохи більше 80%» бойової потужності, яку вона накопичила до вторгнення в Україну, передає CNN, посилаючись на слова високопоставленого представника Міністерства оборони США.

«Ми оцінили наявну в росіян бойову потужність – і ще раз хочу нагадати вам, хлопці, що це та бойова потужність, яку вони попередньо зібрали перед вторгненням в Україну – за нашими оцінками, зараз вона становить трохи більше 80% зважаючи на те, що від неї залишилося», – сказав він сьогодні, 12 квітня, під час брифінгу.

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. повідомив, Перемовини української делегації з російською проходять дуже складно. Росія застосовує свою тактику публічного тиску на процес переговорів. Попри усю складність перемовин, українська делегація продовжує стояти на своїх позиціях.

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