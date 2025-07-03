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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Майже 1000 землетрусів за два тижні: в Японії фіксують сейсмічний сплеск

Архіпелаг Токара на півдні Японії потерпає від безперервних підземних поштовхів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Землетрус

Землетрус / © Reuters

На півдні Японії триває інтенсивна сейсмічна активність — від 21 червня в районі архіпелагу Токара сталося понад 900 землетрусів.

Про це повідомило видання The Guardian.

За словами представника агентства Аятаки Ебіти, активність під морським дном залишається високою, і мешканцям радять бути напоготові до евакуації. Лише за 10 днів — до 1 липня — на островах зафіксували понад 740 підземних поштовхів, з яких деякі сягали 1 і вище за японською шкалою інтенсивності.

«Здається, що земля постійно тремтить. Дуже страшно навіть засинати», — розповів один із місцевих мешканців.

Найвищу кількість землетрусів за добу — 183 — зареєстрували 23 червня. Після короткого зниження активність знову зросла — 29 червня сталося 98 поштовхів.

Фахівці пояснюють, що підводний рельєф у районі островів сприяє накопиченню тиску, який регулярно вивільняється. Тим часом уряд Японії попередив про реальну загрозу «мегаземлетрусу» на Тихоокеанському узбережжі у найближчі 30 років, який може забрати майже 300 тисяч життів і завдати збитків на трильйони доларів.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня 2025 року на Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера. Епіцентр був зафіксований поблизу села Карпусі Полтавського району. Начальник Центру збору й обробки інформації Головного центру спеціального контролю Юрій Андрущенко заявив, що Полтавська область розташована в межах Дніпровсько-Донецької западини — регіону з підвищеною тектонічною активністю. За останні роки тут фіксувалися щонайменше десять подібних поштовхів. Хоча такі землетруси не становлять небезпеки, їх можуть відчувати люди з підвищеною чутливістю.

Останнім часом сейсмічна активність також спостерігалася в інших регіонах світу. Зокрема, 20 червня в іранській провінції Семнан після атак Ізраїлю на стратегічні об’єкти зафіксували землетрус магнітудою 5,1. А 7 червня неподалік гори Афон у Греції стався поштовх магнітудою 5,3.

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