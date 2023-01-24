Понад десяток країн погодилися передати Україні близько 100 танків Leopard 2, але є умова

Країни Заходу планують передати Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо на це погодиться влада Німеччини.

Дванадцять країн погодилися поставити Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо уряд Німеччини дасть на це згоду.

Про це пише ABC News з посиланням на неназваного українського чиновника.

За його словами, ці домовленості були досягнуті 20 січня на саміті у Рамштайні, коли країни-союзники обговорювали військову підтримку України. Офіційно про свій намір надати Україні свої танки Leopard 2 вже заявили Польща та Фінляндія.

Іспанія, Нідерланди та Данія також готові передати частину своїх танків, однак їм для цього все ще необхідна згода Німеччини як країни, де виробляється відповідна військова техніка. Зокрема, ФРН має схвалити ліцензію на експорт, якщо країни хочуть постачати свої танки третім країнам, як-от Україна.

Український чиновник наголосив, що танки Leopard німецького виробництва потрібні Україні терміново, оскільки її запаси боєприпасів для танків радянської епохи вже закінчуються. Водночас самотужки Україна не в змозі виробляти нові боєприпаси для цих танків радянської епохи, "тому це змусило нас шукати альтернативний шлях".

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Берлін вже в середу, 25 січня, може надати Польщі дозвіл на реекспорт німецьких танків Leopard 2 до України.

Варто зазначити, що 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова анонсував передавання Україні танкової роти Leopard. Вже за кілька тижнів, 24 січня, Німеччина отримала запит Польщі про згоду передати Україні танки Leopard 2. У Німеччині пообіцяли "терміново" його розглянути.

Сама Польща навіть заявила, що готова до "нестандартних дій", щоб переконати Німеччину дозволити постачання танків.

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