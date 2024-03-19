Понад мільярд євро втраченого прибутку: Франція підтримала обмеження українського імпорту

Париж підтримав позицію Варшави й закликав до продовження обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції. На думку європейських дипломатів, такий крок загрожує зривом переговорів щодо продовження вільного доступу до ринку Євросоюзу для українських товарів.

Про це пише Politico.

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрілись у п'ятницю, 15 березня, під час саміту Веймарського трикутника в Берліні, де вони закликали підтримати Україну у війні з Росією.

Проте два лідери також уклали угоду про зближення позицій Парижа та Варшави напередодні вирішальних перемовин щодо врегулювання розколу з питань торгівлі з Україною, який відкрився в останню хвилину між країнами ЄС та Європарламентом. Зазначається, що перемовини відбудуться вже ввечері вівторка, 19 березня.

Анонімні джерела видання з-поміж європейських дипломатів повідомили, що за оцінками Єврокомісії, обмеження імпорту коштуватиме Україні 1,2 мільярда євро торговельного доходу.

"Це величезний удар для країни, яка потребує всієї можливої ​​допомоги. Держави-члени, які найбільше демонструють свою підтримку Україні, також завдають країні найбільшої шкоди", – сказав один із дипломатів.

Ці суперечки, якщо їх не вирішити швидко, загрожують затьмарити саміт лідерів ЄС у Брюсселі цього четверга та викрити порожні заяви лідерів ЄС про солідарність з Україною, оскільки вони піддаються тиску незадоволених фермерів у своїх країнах.

Нагадаємо, Польща хоче запровадити нову заборону на українські продукти. Йдеться про цукор, м’ясо птиці, яйця, заморожену малину, яблучний сік, соняшникову і рапсову олії.

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