Понад мільйон чоловіків: ЄС оприлюднив нові дані про українців призовного віку в Європі

Найбільше чоловіків призовного віку отримали тимчасовий прихисток у Німеччині, Польщі та Чехії

Станом на кінець лютого 2026 року офіційний статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу отримали 1 мільйон 42 тисячі українських чоловіків призовного віку від 18 до 64 років. Порівняно з минулим роком ця цифра зросла майже на 16 відсотків, що дедалі частіше змушує європейські уряди переглядати міграційну політику щодо цієї категорії біженців.

Оновлену демографічну статистику щодо перебування українських військовозобов’язаних за кордоном повідомляє Eurostat.

Країни-лідери та рекордний приріст у Данії

За офіційними даними, найбільша концентрація українських чоловіків зафіксована у Німеччині, яка прихистила 312,2 тисячі осіб. Друге місце посідає Польща з показником 153,2 тисячі, а замикає трійку лідерів Чехія, де зареєстровано 129,3 тисячі громадян призовного віку. До першої п’ятірки також увійшли Румунія та Іспанія.

Аналітики зазначають, що кількість військовозобов’язаних українців продовжує стрімко збільшуватися майже по всій Європі. Абсолютним рекордсменом стала Данія, де цей показник за рік злетів аж на 78,7%, тоді як відтік чоловіків спостерігається лише у двох країнах ЄС — Латвії та Франції.

Європа шукає шляхи для повернення

Зростання кількості чоловіків-переселенців стає гострою політичною темою. Уряди європейських держав поступово починають переходити від безумовної підтримки до політики стимулювання українців повертатися додому. Наприклад, в Ірландії вже готують спеціальні фінансові виплати для тих, хто добровільно погодиться виїхати, а у Чехії обговорюють жорсткі часові обмеження для статусу тимчасового захисту.

«Німеччина буде тісно координувати свої дії, щоб сприяти поверненню на батьківщину громадян України», — наголосив раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Експерти прогнозують, що найближчим часом подібні ініціативи лише посилюватимуться, змушуючи українських чоловіків активніше визначатися зі своїм подальшим статусом за кордоном.

Нагадаємо, у Чехії планують посилити контроль над отримувачами тимчасового захисту та спростити перехід на довготривале проживання. Уряд Чехії вже готує зміни до законодавства, спрямовані на адаптацію статусу українців до нинішніх реалій.