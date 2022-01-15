Понад пів сотні мігрантів з Білорусі знову намагалися прорватися через кордон до Польщі

Понад пів сотні мігрантів з Білорусі знову намагалися прорватися через кордон до Польщі

Польські прикордонники затримали 31 громадянина Ірану.

У Польщі заявили про чергову спробу мігрантів прорватися через кордон з Білоруссю.

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Про це повідомляється в Twitter прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що 14 січня 54 людини намагалися незаконно перетнути кордон. Прикордонники в Наревці затримали 31 громадянина Ірану.

На ділянці, яка охороняється прикордонниками Черемхи і Міхалово, білоруські спецслужби закидали патрульних скляними пляшками, камінням і колодами.

W dn.14.01 gr.próbowało nielegalnie przekroczyć 54 os.



Funkcjonariusze z #PSGNarewka zatrzymali grupę 31 mężczyzn ob.Iranu.

Na odcinku #PSGCzeremcha i #PSGMichałowo służbyuszkadzały concertinę,rzucały szklanymi butelkami,kamieniami i kłodami drewna w patrole.#NaStraży pic.twitter.com/2F4I4M3t6Y — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 15, 2022

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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