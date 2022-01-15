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Понад пів сотні мігрантів з Білорусі знову намагалися прорватися через кордон до Польщі

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Понад пів сотні мігрантів з Білорусі знову намагалися прорватися через кордон до Польщі

Associated Press

Польські прикордонники затримали 31 громадянина Ірану.

У Польщі заявили про чергову спробу мігрантів прорватися через кордон з Білоруссю.

Про це повідомляється в Twitter прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що 14 січня 54 людини намагалися незаконно перетнути кордон. Прикордонники в Наревці затримали 31 громадянина Ірану.

На ділянці, яка охороняється прикордонниками Черемхи і Міхалово, білоруські спецслужби закидали патрульних скляними пляшками, камінням і колодами.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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