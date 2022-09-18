Понад пів сотні суддів у Бельгії відправлять за ґрати: у чому причина

У суботу, 17 вересня, міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квікенборн оголосив, що 55 суддів у його країні будуть ув'язнені до наступної неділі, щоб на власні очі побачити, як виглядає життя ув'язненого.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Судді, які добровільно зголосилися для участі в експерименті, прибули до наразі порожньої в'язниці в Харені. Нова пенітенціарна установа на 1190 місць офіційно відкриється лише 30 вересня.

До наступної неділі, коли вони будуть звільнені, з 55 особами поводитимуться як із звичайними в’язнями.

“Вони, очевидно, знають, як все працює у в’язниці, але власний досвід дає їм унікальну можливість, яка буде корисною для винесення вироків із повним знанням справи”, - сказав міністр Ван Квікенборн у заяві.

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Судді повинні будуть виконувати усі накази та вказівки персоналу в'язниці. Мета полягає в тому, щоб зробити утримання якомога реалістичнішим. Вони не зможуть користуватися своїми мобільними телефонами, але їм дозволять зустрічі з рідними, як справжнім утриманцям установи.

Розклад суддів у колонії буде звичайним розпорядком дня засуджених. Вони отримуватимуть однакове харчування та братимуть участь у тих самих обов’язкових заходах, зокрема працюватимуть на кухнях і в пральні. Відбій буде о 22:00.

На відміну від справжніх ув'язнених, судді зможуть припинити тюремний досвід у будь-який час, якщо вони не витримають умов утримання або з будь-якої іншої причини.

“Це занурення дає суддям, які засуджують людей до в’язниці, можливість самим відчути, що означає позбавлення волі”, - пояснив Руді Ван де Воорде, генеральний директор бельгійських в’язниць.

Нагадаємо, раніше поблизу бельгійського міста Мальмеді виявили покинутий ще у 1990-х роках автосалон, де стояли кілька автомобілів Volvo 240 різних версій.

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