Понад половина українських біженців у Польщі все ще не працює: які причини

Кожен четвертий українець хоче поселитися в Польщі на більш тривалий термін.

У Польщі все ще 61% українців, які через повномасштабне вторгнення РФ виїхали до сусідньої країни, залишаються без роботи.

Про це йдеться в дослідження “Професійна ситуація біженців з України в Польщі”, підготовленому Totalizator Sportowy та Manpower Foundation, пишуть польські ЗМІ.

Як пояснювали самі українці, знайти роботу їм не вдається через недостатнє знання польської мови (54%), відсутність пропозицій, які б відповідали їхній кваліфікації (39%), а також відсутність пропозицій із частковою зайнятістю (32%).

Серед тих українських біженців, які вже працюють у Польщі, 79% влаштувалися на роботу, але планують знайти кращу. Ще 51% працюють за професією, яка не відповідає їхній кваліфікації, тільки 10% українців влаштувалися за фахом, але працюють на нижчій посаді. І лише 13% відповіли, що задоволені своїм нинішнім становищем.

Крім того, дослідження показало, що 40% біженців з України планують оселитися в Польщі на більш тривалий термін, кожен п'ятий хоче повернутися до України, але у довгостроковій перспективі. Близько 14% планують повернутись протягом 3 років після закінчення війни.

"Ми можемо сміливо та з гордістю сказати, що поляки опинилися на висоті під час допомоги біженцям з України... Нині дуже важливо донести до суспільства, як допомогти біженцям з України повернутися на ринок праці. Ці люди часто мають необхідні ключові компетенції і схильності, необхідні самореалізації у обраних ними областях", — каже Ізабела Вижга, президентка фонду Totalizator Sportowy.

Вище згадані дані збиралися протягом вересня-листопада 2022 року. У дослідженні взяли участь 950 біженців з України. Респондентами були біженці, зацікавлені у працевлаштуванні та розвитку компетенцій за програмою “Win Development”.

Нагадаємо, в українських біженців у Польщі все частіше проявляються ознаки ПТСР. Фахівці кажуть, що українські біженці потребують психологічної та навіть психіатричної підтримки, адже вони живуть у постійному страху.

Раніше опитування Gremi Personal показало, що у половини українських біженців після вимушеного переїзду до Польщі рівень життя значно покращився.

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