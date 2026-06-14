Понад половина американських F-35 непридатні до польотів: на що вони здатні

Винищувач F-35 / © Associated Press

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Придатними до виконання бойових завдань можна вважати лише близько половини винищувачів F-35, які стоять на озброєнні армії США.

Про це повідомляє Air and Space Forces Magazine.

За даними медіа, винищувачі F-35 повітряних сил США у минулому фінансовому році (тривав від 1 жовтня 2024 до 30 вересня 2025) мали серйозні проблеми із рівнем боєздатності — згідно з оприлюдненими даними управління урядової підзвітності США (U.S. Government Accountability Office або ж U.S. GAO), через низку проблем лише трохи більш як чверть літаків були готові до виконання всіх можливих місій, до яких можуть бути залучені ці винищувачі.

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Найкраща ситуація з винищувачами повітряних сил F-35A, але йдеться всього лише про 28,5%. У літаків F-35C морських піхотинців цей показник становить 22%, F-35B — 16,2%, а от найгірша ситуація була із F-35C військово-морських сил — 15,3%.

Defense Express зазначає, що загалом, якщо подивитися графік за останні п’ять років, то можна побачити, що ситуація з повною боєготовністю (Full Mission Capable (FMC)) всього парку F-35 американського війська перебуває на досить низькому рівні для F-35B та F-35С включно з тим, що 2023 року F-35С зі складу корпусу морської піхоти США мали повну боєготовність лише у 4,6%. Натомість у винищувачів F-35 2020 року був доволі непоганий показник аж у 54%, який від того часу постійно падає.

Нагадаємо, Польща отримала першу партію із трьох новітніх винищувачів F-35, замовлених у Сполучених Штатах. Загалом країна підписала контракт на суму 4,6 мільярда доларів на придбання понад трьох десятків цих машин, які будуть відомі як «Гусар».

Винищувачі F-35 — у чому їхня перевага

Винищувачі п’ятого покоління F-35 значно розширять можливості польських ВПС. Серед іншого, вони оснащені технологією малопомітності, що ускладнює їх виявлення ворожими радарами. Вони також оснащені низкою датчиків, які збирають дані та передають їх пілоту та іншим підрозділам у морі чи на землі, зокрема тим, що оснащені зенітними системами Patriot.

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