Британські військові

Велика Британія готується до нової ери загроз та можливої ролі гаранта безпеки в Україні. Лондон готовий витратити значно більше 100 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку та потенційне розміщення британських військовослужбовців на території України. Цей амбітний план активується, якщо президент США Дональд Трамп виступить посередником у мирній угоді з Росією.

Про це заявив міністр оборони країни Джон Хілі, передає Sky News.

План "Многонаціональних сил Україна"

План Джона Хілі включає підготовку британських військових до приєднання до Багатонаціональних сил Україна. Їхнє головне завдання — забезпечення безпеки кордонів та навчання українських військ у разі припинення повномасштабної війни.

Міністр оборони наголосив, що британські війська можуть бути готові до розгортання негайно після досягнення припинення вогню, і це включатиме присутність солдатів на землі.

"Оскільки президент Трамп очолює рух за мир тут, у Європі, ми готові очолити роботу щодо його забезпечення у довгостроковій перспективі", — заявив Джон Хілі, додавши, що він прискорює виділення мільйонів фунтів стерлінгів на цю підготовку. На питання про точну суму він відповів: "набагато більше" 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Ворог номер один" для Путіна

Джон Хілі також попередив про "нову еру загроз", зазначивши, що ризик більш масштабного конфлікту в Європі є найвищим з часів закінчення Другої світової війни.

Міністр оборони підкреслив ключову роль Великої Британії у підтримці Києва:

"Саме тому президент [Володимир] Зеленський називає Великобританію своїм найближчим союзником".

"Ось чому Путін вважає Великобританію своїм ворогом номер один".

Хілі нагадав про рекордну британську допомогу у розмірі 4,5 млрд фунтів стерлінгів цього року та про роль Лондона як співголови ширшої групи країн, які допомагають Києву, замінюючи цим США.

Міністр додав, що Велика Британія та Франція за останні шість місяців створили "коаліцію добровольців" з понад 30 країн, які формують "Многонаціональні сили Україна", що також допомагатимуть у забезпеченні безпеки повітряного та морського простору.

Раніше повідомлялось, що британські військові отримають право збивати невідомі дрони біля військових об’єктів та аеропортів.