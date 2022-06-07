"Понад столітні мародерські традиції": в ЦПД розповіли, як РФ в умовах санкцій легалізує торгівлю "сірим" імпортом

"Понад столітні мародерські традиції": в ЦПД розповіли, як РФ в умовах санкцій легалізує торгівлю "сірим" імпортом

Держдума Росії 7 червня зробила ще один крок до легалізації паралельного імпорту, ухваливши у першому читанні законопроєкт, який прописує можливість ввезення до країни товарів без згоди правовласників.

Росія порушує міжнародне законодавство та сприяє тому, щоб у країні процвітала торгівля паралельним імпортом.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

"Росія має понад столітні мародерські традиції. Ще 1917 року ленін виправдовував пограбування заможних людей поверненням коштів пролетаріату. Але найяскравіше це проявилося 2014-го, коли весь світ облетіли кадри збирання коштовних речей на місці падіння Boeing-777 на Донбасі", – йдеться у дописі ЦПД.

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Там звернули увагу на те, що 7 червня Держдума РФ ухвалила и першому читанні законопроєкт, який прописує можливість ввезення до країни товарів без згоди правовласників.

"Отже, попри те, що понад 400 міжнародних компаній припинили постачання продукції до рф через розв'язану агресором війну, росія порушує міжнародне законодавство та сприяє тому, щоб в країні процвітала торгівля паралельним імпортом. Все це ніщо інше, як продовження політики конфронтації росії з цивілізованим світом", – пояснили в ЦПД.

У відомстві також наголосили, що Росія й надалі вдаватиметься до терору на різних рівнях, допоки не зазнає нищівної поразки.

Нагадаємо, 7 червня голова Моборони РФ Сергій Шойгу заявив про запуск сухопутного коридору до окупованого Криму та "сприятливі умови для розвитку агропромислового комплексу на звільнених територіях".

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