Понад тисячу американських військових залишають Литву: нова ротація поки під питанням

Американські військові / © Associated Press

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Понад 1 000 американських військовослужбовців і військова техніка почали залишати Литву після завершення чергової ротації. Водночас терміни прибуття нового контингенту поки що залишаються невідомими через перегляд військової присутності США в Європі.

Про це повідомляє LRT.

Американські війська перебували в Литві на ротаційній основі майже безперервно від 2020 року. Після початку повномасштабної війни Росії проти України їхня присутність була посилена до приблизно 1 000 військових із бронетехнікою та важким озброєнням.

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За даними литовських ЗМІ, нинішня ротація завершилася, а американські підрозділи вже розпочали виведення особового складу та техніки. Очікується прибуття нової групи військових, однак остаточних рішень щодо її чисельності та термінів розгортання наразі немає.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що наступна ротація перебуває на перегляді через зміни в загальному розташуванні американських сил у Європі. За його словами, Вашингтон запевнив Вільнюс, що нові підрозділи прибудуть, однак точні дати та склад контингенту ще не визначені.

У разі затримки нової ротації Литва вперше за останні шість років може тимчасово залишитися без американського бронетанкового батальйону на своїй території.

Раніше польський очільник Міноборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що передислокація військ США з аеропорту Ясьонка, який є ключовим хабом допомоги Україні, є позитивним сигналом саме для Польщі.

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