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"Понаїхали. Бішкек не гумовий": жителі Казахстану та Киргизстану в TikTok показують, як готуються зустріти росіян

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"Понаїхали. Бішкек не гумовий": жителі Казахстану та Киргизстану в TikTok показують, як готуються зустріти росіян

Фото: tsn.ua

Жителі Казахстану та Киргизстану в соціальних мережах записують відео, як вони готуються зустрічати ухилянтів з Росії.

Жителі цих країн записують відео в TikTok, в яких розповідають, з якими утисками вони стикались під час своїх подорожей до Росії

Одна із жительок Киргизстану пригадала, як росіяни з неї знущались в РФ та потролила їх. 

"Понаїхали! Бішкек – не гумовий. Прийом на роботу – тільки зізнанням киргизької мови. Реєстрацію пред’явіть, будь ласка. Здаю квартиру тільки людям з азійською зовнішністю. Слов’яни, відійдіть. Сала немає, тільки баранина", – каже тренерка з Киргизстану.

@zhanxo

Юмора ради. Мирного неба нам всем

♬ оригинальный звук - Zhanar

Також один із журналістів вирішили перевірити, чи погоджуються казахи здавати квартири росіянам. Він зателефонував на одне із оголошення та повідомив, що він громадянин РФ, як умову здачі в оренду квартири її власниця поцікавилась, "чий Крим?". 

"Пам’ятаєш, як не здав мені квартиру в Москві?" – говорить хлопець на відео.

@avangard_sali ♬ оригинальный звук - ваня

Тіктокери також згадують, що говорили росіяни про Казахстан, куди зараз тікають.

@hyoxxxi ♬ rolling in the deep . ssuea - ssua

"Казахстан – не розвинута країна. Там гірше, ніж у Росії, в сто разів", - каже автор одного з відео.

@xvchelllssss ♬ яд - /

Нагадаємо, у Центрі спротиву розповіли, як підпалити військкомат окупантів

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1557
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