"Понаїхали. Бішкек не гумовий": жителі Казахстану та Киргизстану в TikTok показують, як готуються зустріти росіян

Жителі Казахстану та Киргизстану в соціальних мережах записують відео, як вони готуються зустрічати ухилянтів з Росії.

Жителі цих країн записують відео в TikTok, в яких розповідають, з якими утисками вони стикались під час своїх подорожей до Росії.

Одна із жительок Киргизстану пригадала, як росіяни з неї знущались в РФ та потролила їх.

"Понаїхали! Бішкек – не гумовий. Прийом на роботу – тільки зізнанням киргизької мови. Реєстрацію пред’явіть, будь ласка. Здаю квартиру тільки людям з азійською зовнішністю. Слов’яни, відійдіть. Сала немає, тільки баранина", – каже тренерка з Киргизстану.

Також один із журналістів вирішили перевірити, чи погоджуються казахи здавати квартири росіянам. Він зателефонував на одне із оголошення та повідомив, що він громадянин РФ, як умову здачі в оренду квартири її власниця поцікавилась, "чий Крим?".

“Вообще, скажите мне, Крым чей?” – такой проверочный вопрос может ожидать россиян, желающих снять жилье в Казахстане pic.twitter.com/DimuM1d6g7 — Настоящее Время. Азия (@CurrentTimeAsia) September 23, 2022

"Пам’ятаєш, як не здав мені квартиру в Москві?" – говорить хлопець на відео.

Тіктокери також згадують, що говорили росіяни про Казахстан, куди зараз тікають.

"Казахстан – не розвинута країна. Там гірше, ніж у Росії, в сто разів", - каже автор одного з відео.

Нагадаємо, у Центрі спротиву розповіли, як підпалити військкомат окупантів.

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