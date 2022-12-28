Понівечене тіло українця знайшли у Польщі: перші деталі жорстокого злочину

У Польщі знайшли понівечене тіло чоловіка, який, імовірно, є українцем, в одному із кварталів Мазовецького воєводства. Там, найімовірніше, сталося жорстоке вбивство.

Про це повідомляє rmf24.pl

Тіло загиблого вкрай сильно понівечене множинними ножовими пораненнями на спині та грудях. На місці багато годин працювали співробітники кримінальної міліції та слідчі місцевої районної прокуратури.

"Наразі ми перебуваємо на стадії призначення дати розтину. Сподіватимемося, що це відбудеться сьогодні, а може, й завтра", - повідомила прессекретарка окружної прокуратури в Остроленці Ельжбета Лукасевич.

Поки що у справі ніхто не заарештований. Відомо лише, що постраждалий кілька років мешкав у Польщі.

Польські журналісти припускають, що жертвою є 55-річний чоловік, який працював у місцевому молочному кооперативі. Він винаймав квартиру, де і знайшли його тіло.

Нагадаємо, поляк врятував жінку, яка впала на колії перед швидкісним потягом.

Як повідомлялося, у Польщі жінка звинуватила свого чоловіка у стосунках з біженкою з України. Нібито після того, як пара прийняла у себе українців, її чоловік почав залицятися до 31-річної жінки. Полька стверджує, що через конфлікт із чоловіком вона залишилася без даху над головою, оскільки до того вона мешкала у його квартирі. Жінка каже, що вона хоче, щоб чоловік повернув їй кошти, які вона вклала у ремонт квартири.

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