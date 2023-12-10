Понівечені будинки, знеструмлені міста та жертви: потужний торнадо обрушився на США – фото, відео

Руйнівний торнадо 9 грудня пронісся штатом Теннессі в США. Попередньо відомо про шістьох загиблих, серед яких дитина, та щонайменше 30 постраждалих. Без світла залишилося близько 56 тисяч людей.

Про це пише CBS News.

Сильний шторм, який пройшов у центрі штату Теннессі, зруйнував будинки та пошкодив електропідстанції.

Штат Теннессі в США

Троє людей, у тому числі дитина, загинули після того, як торнадо обрушився на округ Монтгомері на північ від Нашвілла. Управління з питань надзвичайних ситуацій Нешвілла повідомило, що внаслідок обвалу будівлі церкви 13 людей потрапили до місцевих лікарень. Усі пацієнти були в стабільному стані.

На фотографіях, опублікованих пожежною службою Кларксвілла в соціальних мережах, видно пошкоджені будинки з уламками, розкиданими на газонах, тракторний причіп, перекинутий на бік на шосе, зі стін будинку вирвана ізоляція.

Наслідки руйнівного торнадо в штаті Теннессі / Фото: Twitter

Наслідки руйнівного торнадо в штаті Теннессі / Фото: Twitter

Наслідки руйнівного торнадо в штаті Теннессі / Фото: Twitter

Наслідки руйнівного торнадо в штаті Теннессі / Фото: Twitter

Наслідки руйнівного торнадо в штаті Теннессі / Фото: Twitter

Людей попросили залишитися вдома, поки рятувальники оцінять ситуацію.

Мер Нешвілла Фредді О'Коннелл оголосив надзвичайний стан, щоб місто могло отримати державні та федеральні ресурси для надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, на південне узбережжя Індії зійшов циклон "Мічаунг". Внаслідок негоди загинули щонайменше 13 осіб, зокрема 4-річний хлопчик (фото, відео).

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