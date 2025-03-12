Поножівʼя в Італії: військовий, який врятував чоловіка, розповів деталі інциденту

Боєць розвідбату Третьої штурмової Яніс, який врятував чоловіка після поножів'я у Венеції, розповів деталі інциденту. Якби не його навички, перехожий стік би кров'ю.

Розповідь воїна опублікувала 3-тя окрема штурмова бригада.

Військовий перебував у відпустці в Італії разом із родиною. Дорогою до готелю він став свідком жахливої сутички, в результаті якої чоловік отримав поранення ножем.

"Одне було критичне, глибоке проникаюче. Мені довелося застосувати свою аптечку, яка завжди при мені, навіть у відпустці. Я зупинив кровотечу, скоординував дії місцевих щодо виклику "швидкої" та поліції. Далі він був доправлений до найближчої лікарні. Суть в тому, що стан юнака було стабілізовано, життя врятоване. Абсолютно випадково. Я вважаю, йому дуже пощастило, що я був поруч. Це такий собі другий День народження. У нього були всі шанси "витікти" ще до приїзду швидкої допомоги", — розповів захисник.

Ця історія сталася далеко від фронту, наголошує Яніс, але вона демонструє, наскільки важливими є навички тактичної медицини. Третя штурмова запрошує усіх охочих навчитися надавати невідкладну допомогу та захищати своїх.

Нагадаємо, український військовий під час відпустки у Венеції врятував життя людині. Він надав медичну допомогу чоловіку, який стікав кров’ю після ножового поранення.

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