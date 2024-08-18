Попередньо відбулися пуски ракет Х-101/555 з ворожої авіації - моніторингові канали

За потреби, перебувайте в укриття.
Попередньо, відбулися пуски ракет Х-101/555 (можливо імітація) з Ту-95мс.
Про це інформують моніторингові канали.
Ракети очікуємо біля кордонів України: ~03:00 - 04:00.
Раніше повідомлялося, що ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми.
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