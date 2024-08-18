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Попередньо відбулися пуски ракет Х-101/555 з ворожої авіації - моніторингові канали

Попередньо відбулися пуски ракет Х-101/555 з ворожої авіації - моніторингові канали

Росіяни вночі можуть атакувати Україну / Фото: Getty Images

За потреби, перебувайте в укриття.

Попередньо, відбулися пуски ракет Х-101/555 (можливо імітація) з Ту-95мс. 

Про це інформують моніторингові канали. 

Ракети очікуємо біля кордонів України: ~03:00 - 04:00. 

Раніше повідомлялося, що ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми.

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