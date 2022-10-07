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Попередження Байдена про ядерний Армагеддон та небезпечні сиропи від кашлю: головні новини ночі 7 жовтня

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Попередження Байдена про ядерний Армагеддон та небезпечні сиропи від кашлю: головні новини ночі 7 жовтня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 7 жовтня:

Президент США заявив, що світ стоїть найближче до ядерної катастрофи за останні шістдесят років. Читати далі –>
ВООЗ проводить розслідування щодо препаратів індійської компанії, які могли спричинити гостре ураження нирок та загибель 66 дітей. Читати далі –>
Російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза перебуває під слідством за "державну зраду" та “співпрацю з країною НАТО”. Читати далі –>
Президентка Словаччини підхопила іронічний жарт про "анексію" Калінінградської області РФ. Читати далі –>
Джо Байден помилував усіх засуджених на федеральному рівні за зберігання марихуани. Читати далі –>

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
7056
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