Попередження Путіну чи показові страти: у Росії та за її межами тривають загадкові самогубства газових багатіїв

Самогубства один за одним здійснюють багатії, які заробили свої статки на газовій трубі, та з собою вони забирають і свої сім'ї.

У іспанському курортному містечку Льорет де Мар, не найпрестижнішому і не найбагатшому у регіоні, де нерідко купують собі житло дуже заможні люди, нерухомість мав і колишній менеджер Російської компанії "Новатек" Сергій Протосеня. 18 квітня його ім’я облетить усі іспанські газети у рубриці "Кримінальна хроніка"- Протосеня зарізав дружину і доньку, а сам повісився на перилах сходів. Здавалось би, що це самогубство, адже війна в Україні, численні санкції проти російських багатіїв , але дещо в цій історії не сходиться, йдеться в ТСН.

Загадкові зникнення людей, наближених до Путіна, помітили з початком війни в Україні. Видання Bild писало: з початку квітня в славнозвісній тюрмі Лефортово перебуває Сергій Бєсєда, голова п'ятої служби ФСБ. Офіційно - за підозрою у розкраданні державних коштів. Неофіційно - так Путін розправляється з тими, хто впав у немилість. Але одна справа – тюрма, а інша - смерть. Вже п'ять людей за два місяці, які пішли з життя за загадкових обставин.

Той же Сергій Протосеня, за інформацією іспанських ЗМІ, зарізав дружину і доньку, чи то сокирою, чи то ножем, наче убивця-професіонал. Робив це у рукавичках, узагалі без відбитків і крові на одязі. І потім сам в абсолютно чистому вбранні вчинив самогубство. Навіть іспанські правоохоронці засумнівалися у цій версії.

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Показово, що того ж дня у Росії розстріляв свою родину віце-президент "Газпромбанку" Владислав Аваєв. Напередодні він був у прекрасному настрої, так каже його особистий водій, що мав заїхати вранці за ним на роботу. Вже пізніше з'явилася версія, що причиною різні став конфлікт Аваєва з дружиною. Мовляв, вона йому зрадила і завагітніла від іншого. Тоді чому ж він застрелив ще і свою доньку?

До речі, того ж дня у Москві помер і колишній голова Служби зовнішньої розвідки Росії – В’ячеслав Трубніков, йому було 77. Про його смерть узагалі мало що говорили, як і про подію із Аваєвим. Російська преса, яка зазвичай смакує такі деталі, виявилася на диво мовчазною.

І це ще не весь список кривавого конвеєра. Незадовго до початку війни в Україні ще кілька людей, наближених до газових структур Росії, пішли у небуття за загадкових обставин.

29 січня 2022 року - в розкішному маєтку в селищі Ленінське, яке ще позаочі називають «гніздом Газпрому», було знайдене тіло Леоніда Шульмана, керівника транспортної служби "Газпром-Інвест". Скривавлене тіло з купою різаних ран знайшли у ванній, поруч лежав будівельний ніж.

А 25 лютого, на другий день війни в Україні, тому ж "гнізді Газпрому" знаходять повішеним Олександра Тюлякова - замгендиректора казначейства "Газпрому" із предсмертною запискою, текст якої залишився в таємниці. Нібито все очевидно, але за даними "Нової газети" напередодні чоловіка бачили сильно побитим.

3 березня - шістдесятишестирічний Михаїл Уотфорд, він же Михаїл Толстошея, був знайдений повішеним у своєму британському маєтку в графстві Суррей. Місцева поліція не змогла зрозуміти мотивів суїциду. Чоловік заробив свій статок на добутку нафти і газу в Росії, але згодом емігрував до Британії і навіть змінив прізвище.

Загадкові зникнення та самогубства: як Путін убиває своїх ворогів

П'ять загадкових смертей за досить короткий проміжок часу. Збіг? Випадковість? Чи спланована розправа над незручними персонами?

У цій історії - кілька версій: одна із них - показова картина розправи путінського режиму - не виконав методичку, забагато розказав - знайдуть і в Європі. І не просто знайдуть, а повішеним, розстрілямим, або ж отруєним. І про родину не забудуть, щоб свідків не залишати. Усі загиблі не те, щоб були друзями Путіна, але працювали у структурах, які приносили тирану та його оточенню значні прибутки. Не виключено, що загиблі могли зливати інформацію закордонним спецслужбам, або ж просто знали те, що допомогло б знайти статки Путіна та Ко.

До речі, у путінських тюрмах нині сидить чимало інших чиновників, військових та спецури. І так само немає гарантії, що вони раптом "випадково" не захочуть учинити самогубство у СІЗО.

Експерти називають і іншу можливу причину убивств - узяття Кремлем грошових потоків під власний контроль. Так свого часу у підсанкційному Ірані місцеві правоохоронні служби фактично підім’яли під себе більше половини економіки. Можливо, зараз це саме намагається зробити і Путін. Сконцентрувати всі фінанси у своїх руках та руках свого оточення разом із ФСБ і у такий спосіб купити собі безпеку. До речі, цим він убиває і другого зайця - показує людям нібито боротьбу з багатіями на користь простого народу.

Колишні російські депутати озвучують ще й варіант розбірок між різними групами впливу, які передчувають близький крах Путіна і хочуть зайняти місце під сонцем.

Яка із цих версій найправдоподібніша - точно вдасться дізнатись лише після смерті Путіна. А поки, в Росії продовжать так само сухо писати про чергові загадкові смерті топ-менеджерів, які раптом вирішили покінчити життя самогубством.

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