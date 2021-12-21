Попит такий, що на всіх не вистачає: шампанське б'є рекорди продажів у Франції

Винороби тішаться й розраховують надолужити втрачене.
Шампанське б'є рекорди продажів у Франції.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 21 грудня.
Так, за підсумками року тамтешні винороби розраховують продати 315 мільйонів пляшок і виручити понад шесть мільярдів євро.
Торік через локдауни та обмеження продажі різко впали. Втім, наразі попит на шампанське у Франції такий, що його на всіх не вистачає. Винороби тішаться й розраховують надолужити втрачене. А також компенсувати погодні негаразди – через весняні морози вони втратили частину врожаю винограду.
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