Попит такий, що на всіх не вистачає: шампанське б'є рекорди продажів у Франції

Попит такий, що на всіх не вистачає: шампанське б'є рекорди продажів у Франції

Винороби тішаться й розраховують надолужити втрачене.

Шампанське б'є рекорди продажів у Франції.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 21 грудня.

Так, за підсумками року тамтешні винороби розраховують продати 315 мільйонів пляшок і виручити понад шесть мільярдів євро.

Торік через локдауни та обмеження продажі різко впали. Втім, наразі попит на шампанське у Франції такий, що його на всіх не вистачає. Винороби тішаться й розраховують надолужити втрачене. А також компенсувати погодні негаразди – через весняні морози вони втратили частину врожаю винограду.

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