Поплічник Путіна розповів про "плани Заходу" убити 90% людства
На думку російського чиновника, інструментами цього підступного «плану» повинні стати ЛГБТ та біологічна зброя.
Президент російського Національного дослідницького центру «Курчатовський інститут» Михайло Ковальчук, відомий своєю близькістю до Володимира Путіна, виступив із доповіддю, в якій озвучив масштабну конспірологічну концепцію. Він стверджує, що країни Заходу нібито розробили план поетапного знищення до 90% мешканців Землі.
Про це повідомляє The Moscow Times.
За словами Ковальчука, інструментами цього підступного «плану» повинні стати як соціальні технології — такі як «просування ЛГБТ» та ідеологія child-free, — так і безпосередньо біологічна зброя.
«Захід розуміє, що величезна кількість людей стає непотрібною. Вони почали готувати скорочення населення. Запровадили ЛГБТ, щоб не було продовження роду. А хто не прийняв ЛГБТ, тим запропонували другу програму — Child free family. Через одне-два покоління у них не буде продовження роду. А з рештою розберуться біологічною зброєю: прийде умовний вірус зі смертністю 90% і викосить населення», — заявив поплічник Путіна
Російський чиновник вважає, що західні еліти залишать «лише невелику частину людей, яка їм потрібна», а решту вони «не мають за людей».
Форум, де прозвучали ці тези, провів фонд, пов’язаний із митрополитом Тихоном Шевкуновим, якого називають «духовником Путіна».
Програма включала ток-шоу із пропагандистом Володимиром Соловйовим та флешмоб із Олегом Газмановим.
У залі було понад тисячу учасників, трансляцію у «ВКонтакті» переглянули 325 тисяч осіб.
