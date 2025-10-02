Поплічник Путіна розповів про "плани Заходу" убити 90% людства

Близький до Путіна російський чиновник Михайло Ковальчук / © Вікіпедія

Президент російського Національного дослідницького центру «Курчатовський інститут» Михайло Ковальчук, відомий своєю близькістю до Володимира Путіна, виступив із доповіддю, в якій озвучив масштабну конспірологічну концепцію. Він стверджує, що країни Заходу нібито розробили план поетапного знищення до 90% мешканців Землі.

Про це повідомляє The Moscow Times.

За словами Ковальчука, інструментами цього підступного «плану» повинні стати як соціальні технології — такі як «просування ЛГБТ» та ідеологія child-free, — так і безпосередньо біологічна зброя.

«Захід розуміє, що величезна кількість людей стає непотрібною. Вони почали готувати скорочення населення. Запровадили ЛГБТ, щоб не було продовження роду. А хто не прийняв ЛГБТ, тим запропонували другу програму — Child free family. Через одне-два покоління у них не буде продовження роду. А з рештою розберуться біологічною зброєю: прийде умовний вірус зі смертністю 90% і викосить населення», — заявив поплічник Путіна

Російський чиновник вважає, що західні еліти залишать «лише невелику частину людей, яка їм потрібна», а решту вони «не мають за людей».

Форум, де прозвучали ці тези, провів фонд, пов’язаний із митрополитом Тихоном Шевкуновим, якого називають «духовником Путіна».

Програма включала ток-шоу із пропагандистом Володимиром Соловйовим та флешмоб із Олегом Газмановим.

У залі було понад тисячу учасників, трансляцію у «ВКонтакті» переглянули 325 тисяч осіб.

Нагадаємо, у розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпіном російський президент Володимир Путін порушив тему можливості продовжити життя до 150 років.