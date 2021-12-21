Поповнення у Білому домі: у Джо Байдена з'явився новий пес

Цуценя президенту США подарував на день народження його брат Джеймс

Поповнення у Білому домі – у американського президента Джо Байдена новий собака.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 21 грудня.

Зазначається, що це німецька вівчарка на прізвисько Командор. Відео з цуценям, яке бігає галявиною перед президентською резиденцією, Байден виклав у своїх соцмережах.

"Ласкаво просимо до Білого дому, Командоре! Зустрічайте нового Байдена" – так підписана публікація. Цуценя президенту США подарував на день народження його брат Джеймс.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що дві німецькі вівчарки президента США повернулися до будинку родини Байденів в штаті Делавер після агресивної поведінки в Білому домі.

Зазначається, що собаки президента - Чемп та Мейджор недовго пожили в Білому домі, оскільки 3-річний Мейджор демонстрував схвильовану поведінку, яка включала "напад" на співробітників служби безпеки, стрибки та гавкіт. Натомість Чемп через свій 13-річний вік був набагато спокійнішим. На жаль, у червні його не стало.

Раніше повідомлялося, що родина Байденів докладала багато зусиль, щоб поселити собак у Білому домі. Варто зазначити, що Мейджор став першою собакою з притулку, якого доля закинула у головну родину Америки.