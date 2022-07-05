Поправки до закону про українських біженців у Польщі: які зміни щодо їхнього в'їзду та перебування

Поправки до закону про українських біженців у Польщі: які зміни щодо їхнього в'їзду та перебування

30 червня 2022 президент Анджей Дуда підписав поправки до Закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України" та до деяких іншим законів.

Про це повідомляє Посольство України в Польщі.

Зміни,що безпосередньо стосується умов для українських біженців такі:

Відновлення статусу тимчасового захисту після виїзду з Польщі терміном понад 30 днів

Раніше статус тимчасового захисту в Польщі автоматично втрачався після виїзду особи з країни більш ніж на 30 днів. Згідно з прийнятими поправками статус тимчасового захисту UKR можна буде відновити навіть після виїзду терміном понад 30 днів, якщо українець

виїжджав в межах Шенгенської зони ,

, якщо причина повернення обґрунтована - активні бойові дії за місцем проживання особи .

Щоб в'їхати до Польщі та отримати статус тимчасового захисту тепер не потрібно безпосередньо в'їжджати на територію Польщі з території України. З 1 липня 2022 року, щоб отримати номер PESEL в Польщі можна в'їжджати й через кордони ЄС.

Через польську прикордонну службу буде здійснюватися контроль суб’єктів, які мають доступ до реєстру громадян України, що отримали номер PESEL. Дані про таку реєстрацію передаватимуться із місцевих органів влади до прикордонної служби протягом місяця.

Змінився порядок призначення грошових виплат

Це стосується програми безкоштовного житла із харчуванням від польських громадян та організацій (готелів, баз відпочинку, літніх таборів) в Польщі "40+" .Господарям, що прихистили вимушених переселенців, виплачувалася грошова допомога у розмірі 40 злотих на добу на проживання та харчування протягом 120 днями з дати в'їзду. Господарі, які прихистили біженців, що приїхали на початку березня, на таку допомогу вже не можуть претендувати з липня, крім пільгових категорій – для них підтримку продовжують ще на 120 днів. А ті, хто приїде в Польщу в липні та зареєструється з PESEL UKR, можуть претендувати на таке розміщення також до 120 днів.

Згідно з прийнятими поправками ті, хто надає житло біженцям за програмою "40+" можуть подати заяву лише на 1 місяць – на наступний день після закінчення терміну попередньої заяви. Якщо подати заяву на компенсацію невчасно, до розгляду її не приймуть.

Змінені вимоги до технічних і будівельних умов громадських приміщень, де поселяють українських біженців. Йдеться про спрощення процедур реконструкції та зміни цільових призначень будівель у комунальній власності.

Також будуть запроваджені низка комплексних рішень, які сприятимуть створенню більш гнучких умов на ринку праці для українців, збільшенню можливостей для їх запису на курси польської мови, а також створенню нових дитячих центрів для дітей з України та додаткових місць в дитячих садках.

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