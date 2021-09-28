Попри позитивні результати випробувань, французька компанія відмовилася від розробки вакцини проти COVID-19

Попри позитивні результати випробувань, французька компанія відмовилася від розробки вакцини проти COVID-19

Перші етапи досліджень показували вироблення антитіл у 91-100% добровольців після повної імунізації цим препаратом.

Французька фармацевтична компанія Sanofi оголосила, що припиняє розробку однієї з двох своїх вакцин проти COVID-19.

Про це у вівторок, 28 вересня, повідомляє Euronews.

Компанія заявила, що не продовжуватиме третю фазу дослідження для своєї мРНК-вакцини попри позитивні проміжні результати клінічних випробувань: перші етапи досліджень показували вироблення антитіл у 91-100% добровольців після повної імунізації цим препаратом. Побічних ефектів не спостерігалося.

У компанії вважають, що вийти на ринок буде надто пізно.

Віцепрезидент відділу вакцин Sanofi Томас Тріумф сказав, що компанія хотіла оцінити здатність технології мРНК генерувати імунну відповідь.

За його словами, рішення компанії відмовитися від вакцини було викликано тим, що "необхідність полягає не в створенні нових РНК вакцин проти COVID-19, а в оснащенні Франції та Європи арсеналом на основі матричної рибонуклеїнової кислоти мРНК для майбутньої пандемії, проти нових хвороб".

Водночас інша вакцина компанії на основі рекомбінантного білка, розробленого за допомогою британської компанії GlaxoSmithKline, вже проходить випробування третьої фази, результати очікуються до кінця року.

Також компанія вже розпочала перші випробування моновалентної вакцини проти сезонного грипу з одним штамом вірусу.

Нагадаємо:

Третя фаза випробувань нової вакцини Sanofi на людях почалася в травні 2021 року. Дослідження показали, що препарат спричиняє вироблення антитіл, націлених на коронавірус і може допомогти захистити від хвороби.

нової вакцини Sanofi на людях почалася в травні 2021 року. Дослідження показали, що препарат спричиняє вироблення антитіл, націлених на коронавірус і може допомогти захистити від хвороби. Раніше голова фармацевтичної компанії Sanofi France Олів'є Богійо серед переваг французької вакцини від COVID-19 назвав недороге виробництво і м'якші вимоги до зберігання. Богійо зазначив, що низька вартість препарату дозволить допомогти менш розвиненим країнам прискорити вакцинальну кампанію.

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