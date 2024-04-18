Попри санкції, РФ використовує західні запчастини для зброї, якою вбиває українців: цифри вражають

Єрмак наголосив, що без верстатів Росія не зможе виготовляти озброєння і воювати.
Росіяни використовують західні верстати з числовим програмним управлінням на виробництвах. Загальна сума по верстатах та їхніх запчастинах за 2023 склала $355 млн.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Західні верстати з числовим програмним управлінням використовуються росіянами на виробництвах. Також це питання про софт для їх роботи. І загалом, все це - про зброю, якою нас вбивають. Це ті компанії, чиї компоненти були помічені на військових виробництвах, з яких $231, 6 млн - це самі верстати, а $123, 3 - це запчастини до них", - написав голова ОП.
Він наголосив, без верстатів Росія не зможе виготовляти озброєння і воювати.
Нагадаємо, Financial Times опублікувало статтю, як Китай допомогає Росії вести війну проти України.
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