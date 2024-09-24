Попри санкції, в портах ЄС танкери РФ продовжують вивантажувати нафту - Greenpeace

Танкери з російською нафтою протягом кількох тижнів прямують до портів країн Європейського Союзу, порушуючи існуючі санкції.

Про це пише Greenpeace.

Вже було зафіксовано 15 танкерів, які належать до "тіньового флоту". Ці судна завантажують сиру нафту в російських портах Балтійського та Чорного морів, зокрема в Приморську, Усть-Лузі та Новоросійському, після чого прямують безпосередньо до європейських портів. Санкції ЄС, які забороняють таке транспортування, почали діяти в березні 2023 року.

Танкерів підозрюють у тому, що вони допомагають Росії обходити ці санкції, використовуючи для транспортування судна, що управляються іншими компаніями. Багато з цих кораблів є старими та перебувають у поганому стані, що підвищує ризик аварій і розливів нафти, особливо в чутливих водах Балтійського моря.

Також, дослідження Greenpeace вказує на те, що з початку війни проти України кількість танкерів, які перевозять російську нафту, зросла на 70%, а середній вік використовуваних танкерів збільшився з 8,9 до 16,6 років. Це становить серйозну загрозу для екології та безпеки морських перевезень.

Крім того, Росія використовує так званий "тіньовий флот" для обходу санкцій, що дозволяє їй продовжувати експорт сирої нафти, незважаючи на міжнародні обмеження. Судна цього флоту часто мають інші страхові документи, що дає змогу уникнути контролю з боку західних страхових компаній. Дослідження показали, що у 2023 році через Балтійське море пройшло майже 1000 нафтових танкерів, що є рекордним показником. Ця ситуація підвищує ризики для німецького узбережжя, оскільки танкери проходять через небезпечні водні шляхи, такі як Кадетринне.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія отримала значний прибуток від експорту викопного палива.

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