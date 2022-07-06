Попри урядову кризу у Британії, Джонсон відмовився йти у відставку та пояснив чому

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не збирається йти з посади, попри урядову кризу.

Як пояснив Джонсон своє рішення, його відставка викличе дострокові вибори, на яких Консервативна партія може програти.

Про це британський прем'єр сказав на засідання парламенту, пишуть британські ЗМІ.

"Робота прем'єр-міністра полягає в тому, щоб провести країну крізь важкі часи", - заявив премʼєр-міністр Великої Британії та додав, що планує призначити нових людей на всі звільнені посади.

Також Джонсон зауважив, що "літо, яке могло бути сфокусоване на економічному зростанні, пройде в боротьбі за лідерство", якщо він піде з посади.

Нагадаємо, у британському уряді на тлі скандалу з Крісом Пінчером, "головним батогом Консервативної партії", який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів, виникла урядова криза. Міністри масово йдуть у відставки та закликають піти з посади прем'єра очільника парламенту Британії Бориса Джонсона.

Наразі відомо уже про 39 урядовців, які написали заяви про відставку.

Це уже не вперше, коли британський уряд вимагає відставки Джонсона. У квітні 2022 року 28 депутатів-консерваторів публічно закликали Бориса Джонсона піти у з посади Тоді британському прем'єру вдалося залишитися на посаді. Під час голосування очільник уряду отримав вотум довіри серед обраних членів Консервативної партії 211 голосами проти 148.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 6 липня 2022 року

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