Попри заборону: до Венеції вперше від початку пандемії коронавірусу прибув круїзний лайнер

Активісти готуються до мітингу.
До італійської Венеції вперше від початку пандемії COVID-19 прибув круїзний лайнер, який 5 червня має забрати 650 пасажирів для подорожі Середземним морем.
Про це у четвер, 3 червня, повідомляє ВВС.
Зазначається, що всі туристи мають здати тест на коронавірус, перш ніж сісти на борт.
Водночас у місті діє заборона на заходження таких суден до історичного центру міста. У зв'язку із цим екологи збираються влаштувати в суботу мітинг.
Цього ж дня у Венеції очікується демонстрація на підтримку відновлення туристичного сезону.
Тим часом знаменитості і діячі культури, зокрема музикат Мік Джаггер і кінорежисер Френсіс Форд Коппола, підписали відкритий лист Фонду Венеціанської спадщини до італійського уряду, в якому заявили, що місто ризикує бути "знесеним" круїзними лайнерами.
Два роки тому круїзний лайнер MSC Opera врізався в невелике туристичне судно та причал.
Після цього італійський уряд видав постанову, згідно з якою великим круїзним лайнерам з вересня 2019 року заборонили заходити до історичного центру Венеції.