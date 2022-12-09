Попри заборону ООН: у Литві знесли найбільший меморіал радянським воїнам (фото)

У столиці Литви - Вільнюсі – демонтували найбільшого в країні меморіал радянським воїнам, розташований на Антакальському цвинтарі.

Про це повідомляє місцеве агентство новин LRT.

Мер міста Реміґіюс Шимашюс наголосив, що весь процес здійснювався за західними стандартами.

Роботи тривали кілька тижнів.

Влада Литви планувала демонтаж ще до 1 листопада цього року. Однак Комітет із прав людини ООН заявив, що візьме меморіал під свій тимчасовий захист і закликав міську владу утриматися від знесення. Причиною такого рішення міжнародної організації стало звернення кількох громадян Литви, які ідентифікують себе як етнічні росіяни. На їхню думку, це порушує права національних меншин у країні.

Фото: Associated Press

Після цього пані міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська сказала, що Литва оскаржуватиме рішення ООН, оскільки організація, за її словами, була введена в оману. Мер Вільнюса також наголосив, що знесення пам'ятника розпочнеться в листопаді, незважаючи на рекомендації комітету.

Нагадаємо, раніше у Вільнюсі вирішили перейменувати вулицю, де розташоване посольство Росії. Її назвуть "вулицею Героїв України".

А у Фінляндії 4 жовтня знесли останню статую радянського лідера Володимира Леніна. У місті Котка, де стояло погруддя, зібралися десятки людей, аби побачити демонтаж на власні очі.

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