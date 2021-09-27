Попри загрозу нових санкцій Туреччина має намір купити у Росії другу партію C-400

Туреччина переконує, що не змогла домовитися про сприятливі умови закупівлі із жодним союзником по НАТО.
Туреччина досі має намір закупити другу партію російських систем протиповітряної оборони С-400, попри загрозу санкцій США.
Про це в ефірі телеканалу CBS заявив президент Туреччини Таїп Ердоган, повідомляє Reuters.
"У майбутньому ніхто не зможе втручатися у те, які саме оборонні системи ми закуповуємо, з якої країни вони походять й на якому рівні. Ніхто не може втручатися у це. Лише ми ухвалюємо такі рішення", - сказав Ердоган.
За інформацією Reuters, отримання Туреччиною другої партії C-400 майже гарантовано зумовить нові санкції США. Натомість Туреччина переконує, що не змогла домовитися про сприятливі умови закупівлі із жодним союзником по НАТО.
Нагадаємо:
- В грудні США запровадили санкції проти кількох турецьких високопосадовців після закупівлі країною першої партії російських систем ППО. У Вашингтоні тоді заявили, що С-400 загрожують американським винищувачам F-35 та загалом системі оборони НАТО.
- Турецька сторона неодноразово заявляла, що не бачить ніяких загроз для НАТО від поставлених Росією Анкарі С-400. Тим часом США стурбовані цими установками.
- Нагадаємо, що великі військові операції з Росією підпадають під дію американських санкцій.
- Вашингтон виключив Анкару з програми виробництва F-35A в липні минулого року відразу після того, як Туреччина придбала С-400.