Попросила відвернутися та вдарила ножем: з'явились нові деталі різанини у підмосковному ліцеї

У вівторок, 7 лютого, стало відомо, що у Хімках Московської області 11-річна дівчинка на ім'я Мельвіра напала на свою однокласницю Соню та порізала її кухонним ножем у вбиральні ліцею. Наразі відомо, що внаслідок нападу на обличчі Соні – 26 ножових порізів, на тілі ще близько 20 глибоких ран.

Про це пише Telegram-канал Mash.

За даними Mash, відразу після нападу мама Мельвіри написала батькові Соні смс-повідомлення з вибаченнями.

Стан Соні наразі все ще важкий, вона втратила дуже багато крові. Найближчим часом її вертольотом доставлять до лікарні у Люберцях Московської області.

Як розповіли однокласниці, про конфлікт Соні з Мельвірою ніхто не знав. Прокуратура наразі проводить перевірку

Наразі відомо, що Мельвіра принесла до школи із дому кухонний ніж, покликала Соню до туалету, попросила відвернутися та вдарила в шию ножем. Соня кричала і просила зупинитися, але Мельвіра продовжувала завдавати удари, доки не злякалась старшокласниці.

Дівчинка вийшла з туалету, залишила однокласницю стікати кров'ю на підлозі, а сама повернулася на урок і сказала, що вбила Софію.

Причини нападу

Конфлікт школярок у хімкінському ліцеї стався нібито через невдалу спробу потоваришувати. Повідомляється, що Мельвіра була замкнутою дитиною, але дуже хотіла потоваришувати з Сонею, проте та відмовлялася.

За даними Mash, Мельвіра задумала вбивство сьогодні вночі. Вранці вона писала іншій подружці повідомлення, що вб'є Соню і сидітиме в колонії, але та не надала цьому жодного значення.

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