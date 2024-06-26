Попросили не судити: в Росії дружини окупантів, які вбили американця Рассела Бентлі, записали звернення до Путіна

Самих вбивць так звана поліція "ДНР" довго не починала шукати.

В Росії дружини окупантів, які вбили американського добровольця Рассела Бентлі, який воював за ДНР від 2014 року, записали звернення до диктатора Володимира Путіна. Вони попросили його не карати їхніх чоловіків за вбивство.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

“Вони визнали, що їхні чоловіки справді затримали Рассела Бентлі, бо він опинився на місці прильоту, розмовляв англійською мовою та розмахував зброєю. Але при цьому заявляють, що вбивць не можна садити до в'язниці через країну, яка ворогує з Росією. Тобто вбили американця – і добре. Він же із США. Це феєрія. Навіть не знаю, що тут можна додати”, - зазначив Казанський.

Він також додав, що самих вбивць довго не починали шукати. Проте після резонансу все ж таки заарештували.

Нагадаємо, що у Донецьку помер американець Рассел Бентлі із позивним "Техас", який від 2014 року воював на боці окупантів та працював на російську пропаганду.

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