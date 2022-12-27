Попросив привезти йому українських огірків: Путін начебто особисто зателефонував до дівчинки із Запорізької області

Російському диктаторові захотілося українських овочів на Новий рік.
Пропагандистські ЗМІ поширюють відео, на якому російський президент-диктатор Володимир Путін нібито зателефонував до 8-річної дівчинки із Запорізької області.
Відповідні відео публікують кремлівські ЗМІ.
Повідомляється, що Путін особисто зателефонував до дівчинки Олександри Титаренко, листівку якої він вибрав на "Ялинці бажань". Вона мріяла потрапити до Великого Устюга, до резиденції Діда Мороза, а також відвідати незаконно анексований український Крим.
Так, нібито Саша із батьками потрапила до резиденції Діда Мороза і зателефонувала звідти, щоб подякувати Путіну за виконання її бажання. У відповідь президент попросив про подарунок у відповідь - домашні огірки, вирощені в Україні.
"Мамі з татом передавай привіт, надішлеш мені теж, я знаю, ви вирощуєте огірки, помідори. Огірків відправиш? Чекатиму від тебе подарунків новорічних", - сказав "фюрер".
Нагадаємо, під час неформального саміту країн СНД Путін подарував очільникам країн СНД дев'ять перснів. У Мережі їх порівняли з кільцями Саурона і назґулами.
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