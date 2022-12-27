Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Попросив привезти йому українських огірків: Путін начебто особисто зателефонував до дівчинки із Запорізької області

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
5052
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Попросив привезти йому українських огірків: Путін начебто особисто зателефонував до дівчинки із Запорізької області

Фото: Associated Press

Російському диктаторові захотілося українських овочів на Новий рік.

Пропагандистські ЗМІ поширюють відео, на якому російський президент-диктатор Володимир Путін нібито зателефонував до 8-річної дівчинки із Запорізької області. 

Відповідні відео публікують кремлівські ЗМІ.

Повідомляється, що Путін особисто зателефонував до дівчинки Олександри Титаренко, листівку якої він вибрав на "Ялинці бажань". Вона мріяла потрапити до Великого Устюга, до резиденції Діда Мороза, а також відвідати незаконно анексований український Крим.

Так, нібито Саша із батьками потрапила до резиденції Діда Мороза і зателефонувала звідти, щоб подякувати Путіну за виконання її бажання. У відповідь президент попросив про подарунок у відповідь - домашні огірки, вирощені в Україні. 

"Мамі з татом передавай привіт, надішлеш мені теж, я знаю, ви вирощуєте огірки, помідори. Огірків відправиш? Чекатиму від тебе подарунків новорічних", - сказав "фюрер".

Нагадаємо, під час неформального саміту країн СНД Путін подарував очільникам країн СНД дев'ять перснів. У Мережі їх порівняли з кільцями Саурона і назґулами.

"Бавовна" на аеродромі в Енгельсі, пекло під Бахмутом і проблеми армії РФ | Олександр Коваленко

"Бавовна" на аеродромі в Енгельсі, пекло під Бахмутом і проблеми армії РФ | Олександр Коваленко

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
5052
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація