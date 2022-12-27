Попросив привезти йому українських огірків: Путін начебто особисто зателефонував до дівчинки із Запорізької області

Пропагандистські ЗМІ поширюють відео, на якому російський президент-диктатор Володимир Путін нібито зателефонував до 8-річної дівчинки із Запорізької області.

Відповідні відео публікують кремлівські ЗМІ.

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Повідомляється, що Путін особисто зателефонував до дівчинки Олександри Титаренко, листівку якої він вибрав на "Ялинці бажань". Вона мріяла потрапити до Великого Устюга, до резиденції Діда Мороза, а також відвідати незаконно анексований український Крим.

Так, нібито Саша із батьками потрапила до резиденції Діда Мороза і зателефонувала звідти, щоб подякувати Путіну за виконання її бажання. У відповідь президент попросив про подарунок у відповідь - домашні огірки, вирощені в Україні.

"Мамі з татом передавай привіт, надішлеш мені теж, я знаю, ви вирощуєте огірки, помідори. Огірків відправиш? Чекатиму від тебе подарунків новорічних", - сказав "фюрер".

Нагадаємо, під час неформального саміту країн СНД Путін подарував очільникам країн СНД дев'ять перснів. У Мережі їх порівняли з кільцями Саурона і назґулами.

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