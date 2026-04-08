Попри мирні домовленості, Ізраїль та Іран продовжують обстрілювати один одного

Іран та Ізраїль продовжують бойові дії

Реклама

Попри домовленості між США, Ізраїлем та Іраном про двотижневий режим припинення вогню, на практиці сторони продовжують воєнні дії та висувають взаємні претензії.

Про це повідомляють The Times of Israel, CNN і NYT.

Після досягнення домовленостей представник США у коментарі NYT зазначив, що американські військові удари по Ірану були зупинені відповідно до умов двотижневого перемир’я.

Реклама

Водночас The Times of Israel повідомляє, що Військово-повітряні сили Ізраїлю продовжують завдавати ударів, попри оголошене припинення вогню. Паралельно Іран здійснив кілька залпів балістичних ракет по території Ізраїлю.

Згодом видання ToI уточнило, що ані Іран, ані США не визначали чітких термінів фактичного старту перемир’я. Також зазначається, що Тегеран продовжує атаки не лише по Ізраїлю, а й по країнах Перської затоки, зокрема Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Катару, Кувейту та Бахрейну.

CNN, своєю чергою, повідомляє, що Ізраїль формально дотримуватиметься режиму припинення вогню, наслідуючи позицію президента США Дональда Трампа, однак робить це неохоче.

За словами джерел, у Ізраїлю все ще залишаються цілі та завдання, які країна хотіла б реалізувати військовим шляхом.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в Тегерані заявили, що США нібито «зазнали безперечної і нищівної поразки» та були змушені прийняти умови Тегерана.

Ми раніше інформували, що США погодилися тимчасово зупинити удари по Ірану, щоб створити умови для дипломатичного врегулювання конфлікту.