Популярна інфлюенсерка та прихильниця Трампа виявилася несправжньою: подробиці скандалу

Військова зірка MAGA виявилася продуктом ШІ для збору донатів на OnlyFans.

Руслана Сивак
Джесіка Фостер

Джесіка Фостер / © скриншот

Популярна в мережі «військова інфлюенсерка» Джесіка Фостер, яка зібрала майже мільйон підписників завдяки підтримці Дональда Трампа та патріотичному контенту, виявилася продуктом штучного інтелекту.

Про це повідомляє Euronews.

Джесіка Фостер позувала на фото з політичними діячами, виступала з трибун та активно спілкувалася з аудиторією, формуючи імідж кадрової військової, що підтримує рух MAGA. Проте уважні користувачі помітили низку невідповідностей, характерних для генеративного ШІ: помилки в оформленні військової форми, дивні деталі на фоні та графічні артефакти на плакатах.

Політичний контент у соцмережах моделі слугував інструментом для залучення трафіку на платформу OnlyFans. Там прихильникам пропонували платний контент із фетиш-ухилом та можливість надсилати донати. Таким чином, патріотичний образ було повністю інтегровано в комерційну модель заробітку через систему підписок.

Джесіка Фостер з Дональдом Трампом / © соцмережі

Джесіка Фостер з Дональдом Трампом / © соцмережі

Випадок Джесіки Фостер викликав дискусії щодо етичності використання ШІ для розмиття межі між реальною людиною та цифровою копією. Оскільки реальний власник акаунта залишається анонімним, у Мережі з’явилися припущення щодо можливого походження проєкту: від приватних комерційних структур до іноземних пропагандистських кампаній.

Джесіка Фостер допис у соцмережах. / © скриншот

Джесіка Фостер допис у соцмережах. / © скриншот

Нагадаємо, британська поліція помилково заарештувала 26-річного інженера Алві Чоудхурі через збій у системі розпізнавання облич на базі ШІ.

