Популярні дитячі присипки звинувачують у викликанні раку: виробник погодився платити мільʼярди доларів позивачам

Дитяча присипка / © ISTOCK

Реклама

Johnson & Johnson оголосила про угоду, яка має «врегулювати» приблизно 76 тисяч позовів у США. В зверненнях до судів заявники стверджують, що талькова дитяча присипка та інші продукти компанії спричинили рак яєчників.

Про це 27 липня повідомило Reuters.

Реклама

Запропоноване врегулювання має набути чинності лише після того, як його приймуть 95% позивачів у федеральних судах і судах штатів. Тому оголошення компанії ще не означає остаточного завершення справ.

Реклама

Johnson & Johnson очікує, що виплатить $3 млрд у 2027 році, а решту коштів почне сплачувати від 2028-го. Кріс Сігер, адвокат приблизно 2,5 тисячі клієнтів із «тальковими» позовами заявив Reuters, що компанія зрештою може виплатити $7 млрд або більше. За його словами, угода передбачає конкретні суми для позовів, які відповідають умовам, але не обмежує загальну виплату J&J.

J&J заперечує звинувачення

Johnson & Johnson заперечує, що її продукція на основі тальку спричиняла рак. Компанія називає позови безпідставними, а угоду пояснює бажанням закрити тривалий спір.

Віцепрезидент Johnson & Johnson із судових спорів Ерік Гаас пояснив позицію компанії так:

«Хоча ми впевнені, що компанія зрештою перемогла б у подальших судових процесах, як це було в переважній більшості справ, розглянутих донині, це врегулювання дає змогу залишити питання позаду та зосередитися на нашій місії — розробці ліків і медичних пристроїв, що рятують життя».

Чому J&J пішла на угоду

Позови через талькові продукти тривають понад десятиліття. 22 липня федеральний суддя поставив під сумнів здатність окремих позивачів довести, що саме тальк спричинив їхній рак яєчників. Це рішення стало одним із безпосередніх судових контекстів нового врегулювання, але не означає, що всі позови визнали безпідставними.

Реклама

До цього J&J тричі намагалася використати банкрутні процедури через дочірню структуру, щоб врегулювати справи. Усі ці процедури завершилися відхиленням, а розгляд позовів у звичайних судах поновився у березні 2025 року після перерви тривалістю понад три роки.

Зрештою компанія припинила продавати талькову дитячу присипку у США ще 2020-го року й замінила її продуктом на основі кукурудзяного крохмалю. 2022 року J&J заявила про перехід на такий склад у всьому світі.

Зазначимо, що у Великій Британії також триває окремий процес щодо дитячої присипки Johnson & Johnson, у якому беруть участь понад 3 тисячі позивачів.

Новини партнерів