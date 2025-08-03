На популярному курорті зафіксували нашестя змій: експерти б’ють на сполох

Майорка / © mallorca.com

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На іспанському острові Майорка зафіксували стрімке зростання популяції чужорідних змій. Експерти попереджають: це може завдати серйозної шкоди екосистемі.

Про це пише видання Daily Mail.

Майорка — популярне місце для відпочинку, яке щороку приваблює мільйони туристів своїми пляжами та теплим кліматом. Але нині райський острів зіткнувся з незвичною проблемою — неконтрольованим розмноженням чужорідного виду — підковоподібної змії (Horseshoe whip snake).

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Біолог Самуель Пінья з Університету Балеарських островів заявив, що ситуація виходить з-під контролю:

«Нам потрібні тисячі й тисячі пасток, аби зменшити їхню чисельність», — наголосив він у коментарі для видання Diario AS.

Чому це небезпечно

Підковоподібна змія, яка може сягати 170 см у довжину та добре плаває, є рідною для південного заходу Європи та Північної Африки. Однак в умовах Майорки, де немає природних хижаків для цього виду, вона почала знищувати місцеву фауну.

За словами Піньї, значною мірою постраждали сагрантани — місцевий вид ящірки, який виконує важливу роль у запиленні рослин. Їхнє зникнення може спричинити екологічний ланцюговий ефект, наслідки якого передбачити важко.

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Інші експерти також підтримали заклик до термінових дій. Ніколау Серда з Асоціації органічних фермерів Майорки (APAEMA) пояснив, що ці змії корисні на материку, але на острові вони перетворюються на загрозу.

«На Майорці немає хижаків, які стримували б їх. Вони полюють на всю дрібну фауну — ящірок, пташенят, горобців, куріпок. Їх просто не залишається», — розповів експерт.

Змії не отруйні й безпечні для людей у звичайних умовах, однак можуть кусати. Туристів закликають не наближатися до них і повідомляти про спостереження місцеву владу.

Ці змії не визнані інвазивними офіційно на Майорці, хоча такий статус мають на Ібіці. Через це місцеві мешканці змушені самотужки боротися з проблемою без підтримки з боку екологічних служб.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Іспанії 48 пляжів потрапили до списку небезпечних для купання. Група Ecologistas en Accion присвоїла їм «чорний прапор» через серйозні екологічні проблеми, зокрема забруднення води.