Популярний репер зі США присвятив кліп убитій українській біженці Заруцькій (відео)

Репер DaBaby та українська біженка Ірина Заруцька / © Колаж

Популярний американський репер DaBaby (справжнє ім’я — Джонатан Ліндейл Кірк) презентував новий кліп на композицію Save Me («Врятуй мене»), який присвятив українській біженці Ірині Заруцькій, жорстоко вбитій у США.

Кліп вийшов на YouTube-каналі репера та одразу привернув увагу глядачів.

Артист вирішив відтворити у відео обставини трагічної події, що сколихнула українську громаду за океаном. У перших кадрах коротко розповідається історія Ірини — молодої жінки, яка одного звичайного дня стала жертвою випадкового нападу.

Стрічка переносить глядача у салон трамвая, де й розгорнулася драма. Автори відео прагнули максимально точно відтворити атмосферу того дня. Для знімань вони підібрали акторів, схожих на очевидців, жертву та нападника. Завдяки цьому кліп має документально достовірний вигляд і водночас є емоційно сильним. Проте фінал відеороботи свідомо відрізняється від реальних подій.

У вирішальний момент, коли нападник готується до злочину, у сюжет втручається сам DaBaby. У відео він сидить поруч із дівчиною, хапає зловмисника за руку та зупиняє його. Далі репер силою виводить чоловіка з трамвая і передає його поліції. Така зміна кінцівки перетворює трагедію на історію порятунку, що водночас є символічним актом — жестом пам’яті та підтримки.

На завершення кліпу з’являється текст із інформацією, як можна допомогти рідним Заруцької. Таким чином відео стає не лише мистецьким твором, а й закликом до солідарності та співчуття.

Нагадаємо, що 22 серпня у Шарлотті, на станції легкорейкового транспорту, було вбито українку Ірину Заруцьку, яка приїхала до США в пошуках порятунку від війни. За даними поліції, злочин скоїв Декарлос Браун-молодший, якого затримали безпосередньо на місці події.

Кримінальна історія Брауна триває від 2007 року та включає збройні пограбування і напади. Його власна мати визнала, що система правосуддя не впоралася, дозволивши чоловікові, який страждає на шизофренію, залишатися на волі.

Сам Браун під час спілкування з сестрою заявив, що відповідальність за вбивство українки лежить не на ньому, а на «уряді». Він пояснював свій вчинок тим, що нібито Заруцька «читала його думки».