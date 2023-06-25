Популярний атракціон розігнався до великої швидкості та зірвався: загинула жінка, багато потерпілих

Поліція розслідує інцидент.
У Швеції, в Стокгольмі, 25 червня популярний атракціон американські гірки розігнався до 90 км на годину та частково зійшов з рейок. На місці трагедії загинула 35-річна жінка, ще 7 людей, серед яких є діти, постраждали.
Про це пише видання Expressen.
Жахливий інцидент стався на американських гірках Jetline у парку розваг Grona Lund у Стокгольмі.
До парку прибули карети швидкої допомоги, пожежні машини та санітарний літак, а поліція повідомила, що проводить розслідування. На кадрах видно, як медики несуть ноші через парк розваг, щоб допомогти потерпілим.
Поліція Стокгольма підтвердила, що семеро людей, серед яких були діти і дорослі, перебувають у лікарні.
35-річна жінка загинула після того, як вагон, в якому перебувало 14 осіб, зійшов з рейок. Троє людей отримали серйозні поранення, а троє дітей були доставлені в лікарню з незначними травмами.
Свідки події кажуть, що їхніх дітей дуже налякав інцидент. У парку розваг повідомили, що встановлюють причини інциденту. Також за справу взялась поліція.
Нагадаємо, 12-річна австралійка була змушена стрибнути з несправного високошвидкісного атракціону після того, як її ремінь безпеки не спрацював.
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