Популярний атракціон розігнався до великої швидкості та зірвався: загинула жінка, багато потерпілих

У Швеції, в Стокгольмі, 25 червня популярний атракціон американські гірки розігнався до 90 км на годину та частково зійшов з рейок. На місці трагедії загинула 35-річна жінка, ще 7 людей, серед яких є діти, постраждали.

Про це пише видання Expressen.

Жахливий інцидент стався на американських гірках Jetline у парку розваг Grona Lund у Стокгольмі.

До парку прибули карети швидкої допомоги, пожежні машини та санітарний літак, а поліція повідомила, що проводить розслідування. На кадрах видно, як медики несуть ноші через парк розваг, щоб допомогти потерпілим.

Медики рятували потерпілих через аварію на атракціоні / Фото: скриншот з відео

Поліція Стокгольма підтвердила, що семеро людей, серед яких були діти і дорослі, перебувають у лікарні.

35-річна жінка загинула після того, як вагон, в якому перебувало 14 осіб, зійшов з рейок. Троє людей отримали серйозні поранення, а троє дітей були доставлені в лікарню з незначними травмами.

Свідки події кажуть, що їхніх дітей дуже налякав інцидент. У парку розваг повідомили, що встановлюють причини інциденту. Також за справу взялась поліція.

Нагадаємо, 12-річна австралійка була змушена стрибнути з несправного високошвидкісного атракціону після того, як її ремінь безпеки не спрацював.

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