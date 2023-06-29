Популярний підсолоджувач оголосять можливим канцерогеном: присутній в жуйці та газованих напоях

Великі компанії з виробництва напоїв і продуктів харчування використовують цей інгредієнт протягом десятиліть.

Один із найпоширеніших штучних підсолоджувачів у світі у липні буде оголошений ВООЗ речовиною з можливим канцерогенним ризиком.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Міжнародне агентство з дослідження раку (IARC), яке є підрозділом Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), провело дослідження безпеки аспартаму — підсолоджувача, який використовується, зокрема, в дієтичних газованих напоях Coca-Cola та жувальних гумках Mars Extra.

Агентство готується класифікувати підсолоджувач як "можливо канцерогенний". Це припускає, що є докази зв’язку аспартама з раком, але вони обмежені. IARC має дві інші, більш серйозні категорії, за якими він може класифікувати продукти: “ймовірно канцерогенні” та “канцерогенні”.

Водночас IARC у своєму висновку не враховує кількість продукту, який людина може безпечно споживати. Ця порада для окремих осіб надходить від окремого експертного комітету ВООЗ з харчових добавок, відомого як JECFA. Свій висновок цей підрозділ оголосить в той же день, коли IARC оприлюднить своє рішення - 14 липня.

Раніше подібні рішення IARC щодо різних речовин викликали занепокоєння серед споживачів щодо їх використання та призводили до судових позовів, які змушували виробників змінювати рецепти та використовувати альтернативні інгредієнти.

Аспартам широко використовується з 1980-х років як штучний підсолоджувач у газованих напоях без цукру, жувальній гумці, сухих сніданках і навіть засобах від кашлю. JECFA визначив, що аспартам безпечний для споживання в певних добових межах. Великі компанії з виробництва напоїв і продуктів харчування використовують його протягом десятиліть.

Нагадаємо, раніше учені дійшли висновку, що ультраперероблені продукти можна сміливо ставити в один ряд із наркотиками та цигарками. Вони завдають шкоди організму та викликають залежність.

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