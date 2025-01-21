Популярний репер засуджений до смертної кари – фото, подробиці

2018 року виконавець втік з Ірану до Стамбула, але згодом був повернутий турецькою поліцією.
Іранського співака та репера Tataloo засудили до смертної кари після того, як суд визнав його винним у богохульстві.
Про це повідомляє Guardian.
Tataloo – справжнє ім'я Амір Хоссейн Магсудлу – хіп-хоп виконавець, який вирізняється великою кількістю татуювань на всьому обличчю і тілу.
Верховний суд ухвалив заперечення прокурора проти попереднього п'ятирічного тюремного ув'язнення Магсудлу за злочини, зокрема богохульство. Після втечі з Ірану до Стамбула 2018 року 37-річний репер був переданий турецькою поліцією владі своєї країни у грудні 2023-го.
Андеграундний співак також був засуджений до 10 років за пропаганду "проституції" та звинувачений у поширенні "пропаганди" проти Ісламської Республіки, а також у публікації "непристойного контенту".
Вирок не є остаточним і може бути оскаржений.
Артист випустив свій дебютний альбом 2011 року, а 2021-го став першим іранським музикантом, який співпрацював із гігантським музичним конгломератом Universal Music Group.
Протягом усієї своєї кар'єри він використовувався консервативними іранськими політиками у спробі достукатися до молодої ліберальної аудиторії. 2017 року він навіть інсценував незручне інтерв'ю з Ебрагімом Раїсі, який згодом загине в аварії гелікоптера. 2015 року співак випустив трек на підтримку ядерної програми країни.
Іран відомий як одна зі світових столиць страт, де 2023 року було вбито понад 850 осіб. Кульмінацією похмурого року став особливо кривавий 10-денний період, коли, за повідомленнями, кожні шість годин режим країни вбивав у середньому одну людину. Amnesty International описала "жахливу" ескалацію застосування смертної кари проти меншини белуджів, причому більшість вироків були пов'язані з наркотиками.
Нагадаємо, жінок в Ірані можуть засудити до смертної кари за порушення "законів моралі". Нові закони пропагують "культуру цнотливості та хіджабу".
Читайте також: