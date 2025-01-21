Популярний репер засуджений до смертної кари – фото, подробиці

2018 року виконавець втік з Ірану до Стамбула, але згодом був повернутий турецькою поліцією.

Іранського співака та репера Tataloo засудили до смертної кари після того, як суд визнав його винним у богохульстві.

Про це повідомляє Guardian.

Tataloo – справжнє ім'я Амір Хоссейн Магсудлу – хіп-хоп виконавець, який вирізняється великою кількістю татуювань на всьому обличчю і тілу.

Верховний суд ухвалив заперечення прокурора проти попереднього п'ятирічного тюремного ув'язнення Магсудлу за злочини, зокрема богохульство. Після втечі з Ірану до Стамбула 2018 року 37-річний репер був переданий турецькою поліцією владі своєї країни у грудні 2023-го.

Андеграундний співак також був засуджений до 10 років за пропаганду "проституції" та звинувачений у поширенні "пропаганди" проти Ісламської Республіки, а також у публікації "непристойного контенту".

Вирок не є остаточним і може бути оскаржений.

Репер Tataloo / Фото: instagram.com/amotataloo_org

Артист випустив свій дебютний альбом 2011 року, а 2021-го став першим іранським музикантом, який співпрацював із гігантським музичним конгломератом Universal Music Group.

Протягом усієї своєї кар'єри він використовувався консервативними іранськими політиками у спробі достукатися до молодої ліберальної аудиторії. 2017 року він навіть інсценував незручне інтерв'ю з Ебрагімом Раїсі, який згодом загине в аварії гелікоптера. 2015 року співак випустив трек на підтримку ядерної програми країни.

Репер Tataloo / Фото: instagram.com/amotataloo_org

Іран відомий як одна зі світових столиць страт, де 2023 року було вбито понад 850 осіб. Кульмінацією похмурого року став особливо кривавий 10-денний період, коли, за повідомленнями, кожні шість годин режим країни вбивав у середньому одну людину. Amnesty International описала "жахливу" ескалацію застосування смертної кари проти меншини белуджів, причому більшість вироків були пов'язані з наркотиками.

Нагадаємо, жінок в Ірані можуть засудити до смертної кари за порушення "законів моралі". Нові закони пропагують "культуру цнотливості та хіджабу".

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